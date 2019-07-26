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Джейк Джилленхол задумался о продолжении рода

Джейк Джилленхол задумался о продолжении рода
13:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Голливудский актер признался, что грустные монологи о том, каково быть родителями, заставили его задуматься о продолжении рода.

Джейк Джилленхол не только один из самых востребованных голливудских актеров последних лет, но и завидный жених. Кажется, что в свои 38 лет он вполне комфортно чувствует себя в статусе холостяка, однако это не так. Звезда блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома" мечтает о крепкой семье и детях.

Недавно актер дал интервью, в котором рассказал о новой бродвейской постановке Sea Wall / A Life, где вместе с Томом Стерриджем исполняет главные роли.

"Это спектакль о вере, семье, ошибках и комичных жизненных ситуациях. Эта история о двух отцах, мой герой ждет рождения первенца и вспоминает отношения со своим собственным отцом", ― говорит Джейк. "Мне пришлось многому научиться, как вы знаете, я сам не отец. Но надеюсь однажды им стать", ― добавил он.

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Небольшой опыт общения с детьми у актера все-таки есть, он старается чаще видеться с дочками своей сестры Мэгги, 12-летней Рамоной и 7-летней Глорией.

"Моя сестра воспитала двух прекрасных дочек. Они просто удивительные девочки", ― восхищается актер своими племянницами. Кроме того, Джилленхол является крестным отцом 13-летней Матильды, дочери Хита Леджера и Мишель Уильямс.

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Дети, Знаменитости, Актер, Продолжение рода, Отцровство.
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