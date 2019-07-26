Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях

Новости шоу бизнеса: 55-летний актер предпочитает держаться подальше от социальных сетей.

Если кого-то и не хватает в Instagram, так это Брэда Питта. Пока его коллеги по фильму "Однажды в Голливуде" Марго Робби и Леонардо ДиКаприо делятся мгновениями из жизни и защищают окружающую среду. Недавно он рассказал, почему.

На премьере фильма в Голливуде Брэд Питт отметил, что завести аккаунт в социальных сетях ― это точно не главное в его списке дел.

"Этого никогда не случится. Хотя я никогда не говорю "никогда". Жизнь хороша и без этого, так что я просто не вижу смысла", — поделился мнением актер.

Стоит признать, жизнь Питта действительно хороша: он официально изменил семейный статус и снялся в фильме Квентина Тарантино, сыграв дублера некогда популярного актера, с которым пытается выжить на суровых улицах Лос-Анджелеса.

Журналист попросил Брэда как звезду мирового уровня дать совет другим актерам по выживанию в знаменитом городе, на что тот ответил: "Не уверен, что смогу ограничиться всего одним советом. Всегда нужно продолжать работать из всех сил. И в конце концов все будет в порядке".