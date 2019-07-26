Скачать
Пятница, 26.07.2019
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
Динамо представило Караваева и Кадири
Динамо представило Караваева и Кадири
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях

Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях

Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях
10:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: 55-летний актер предпочитает держаться подальше от социальных сетей.

Если кого-то и не хватает в Instagram, так это Брэда Питта. Пока его коллеги по фильму "Однажды в Голливуде" Марго Робби и Леонардо ДиКаприо делятся мгновениями из жизни и защищают окружающую среду. Недавно он рассказал, почему. 

На премьере фильма в Голливуде Брэд Питт отметил, что завести аккаунт в социальных сетях ― это точно не главное в его списке дел.

"Этого никогда не случится. Хотя я никогда не говорю "никогда". Жизнь хороша и без этого, так что я просто не вижу смысла", — поделился мнением актер.

СМИ: Завидный холостяк Голливуда готовиться к бракосочитанию

Стоит признать, жизнь Питта действительно хороша: он официально изменил семейный статус и снялся в фильме Квентина Тарантино, сыграв дублера некогда популярного актера, с которым пытается выжить на суровых улицах Лос-Анджелеса.

Журналист попросил Брэда как звезду мирового уровня дать совет другим актерам по выживанию в знаменитом городе, на что тот ответил: "Не уверен, что смогу ограничиться всего одним советом. Всегда нужно продолжать работать из всех сил. И в конце концов все будет в порядке".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Брэд Питт, Социальные сети, Знаменитости, Фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
04 Привычки, которые могут испортить здоровье
05 Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь