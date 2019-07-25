СМИ: Завидный холостяк Голливуда готовиться к бракосочитанию

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21:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо на своем счету имел уже немало романов.

Однако по информации западных СМИ, похоже, с 22-летней возлюбленной Камиллой Морроне у него все довольно серьезно.

44-летний актер уже больше года встречается с молодой моделью Камиллой Морроне. Хотя они и не появлялись вместе на красных дорожках, но папарацци каждый раз их ловят вместе на прогулках и в отпусках. Одной из таких совместных "вылазок" стал Каннский кинофестиваль.

Инсайдер издание People сообщает, что Лео уже "созрел" до женитьбы и она вполне может произойти. Источники утверждают, что Леонардо безумно влюблен в свою избранницу и мечтает о свадьбе. Сейчас они очень близки и имеют глубокие чувства, несмотря на весомую разницу в возрасте.

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"Их отношения кажутся достаточно серьезными. Это определенно не мимолетный роман. Камила проводит много времени в его доме... Камила давно известна как возлюбленная Лео. И он уже давно представил ее своим родителям", – поделился деталями инсайдер.

Добавим, что первые слухи об их женитьбе появились еще в августе 2018 года. Пара начала встречаться в декабре 2017 года, а в январе 2018-го их впервые заметили вместе журналисты.

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Голливуд, Свадьба, Помолвка, Актер, Леонадро Ди Каприо.
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