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Международный анимационный фестиваль Linoleum объявил состав жюри

Международный анимационный фестиваль Linoleum объявил состав жюри
13:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости культуры: Подобная анимация приближается к киноискусству, которое пытается воссоздать реальную жизнь.

Фестиваль, который традиционно пройдет при поддержке Госкино, объявил состав жюри и первых спикеров лекционной программы фестиваля.

"В этом году состав жюри состоит из 6 анимационных экспертов. Оценивать национальный и международный конкурсы будут Михал Бобровски (Словения), Мартин Сматана (Словакия) и Саша Рубан (Украина). Конкурс коммерческой анимации, которая обычно состоит из музыкальных клипов и рекламных роликов, выполненных в анимационной технике, будут оценивать три эксперта - Никита Диакур (Германия), Фредерик Сигель (Швейцария) и Алексей Тертышник (Украина)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что все 87 анимационных работ, которые попали в национальный, международный и конкурс коммерческой анимации, будут демонстрироваться в кинотеатре "Жовтень" с 4 по 8 сентября.  

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Двое из членов жюри также выступят в рамках программы лекций и мастер-классов LINOLEUM 2019, которые будут проходить в креативном пространстве Izone (ул. Набережно-Луговая, 8). 

В частности, Никита Диакур представит лекцию "Сломанные симуляции Ugly". Основная концепция проекта Ugly - применение непосредственных и интуитивных методов моделирования, текстурирование и анимации. Разговор будет сосредоточен на процессе разработки идей и подходов, которые ведут к окончательному анимированному продукту. Анимация в Ugly - это комбинация кукольной мультипликации и компьютерного моделирования, которая варьирует от физически точного до искаженного. 

А член жюри международного и национального конкурса Михал Бобровски представит книгу "Пропаганда, идеология, анимация. Искаженные мечты истории".

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Анимация, Международная анимация, Михал Бобровски, Анимационный фестиваль Linoleum.
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