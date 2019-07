Netflix анонсировал мультсериал по мотивам Cuphead

Игра Cuphead вышла почти два года назад, однако за это время шумиха вокруг нее почти не стихла. К выходу дополнения The Delicios Last Course разработчики игры, кажется, задумали гениальную пиар-кампанию: сначала ее портировали на электрокары Илона Маска, а теперь известно, что на Netflix выйдет мультсериал по мотивам игры.

Что известно о мультсериале? Как сообщает ign.com разработчики из MDHR Studio анонсировали анимационное шоу в Twitter. Сотрудник портала IGN Райан Маккафри сразу позвонил одному из основателей студии, чтобы выяснить нюансы.

"Мы не собираемся анимировать это лично, потому что в таком случае шоу никогда не получится. Наша текущая цель – держаться как можно дальше от любых видов компьютерной анимации. Каждый кадр будет нарисован вручную, но, скорее всего, не на бумаге, а в электронном виде", – сообщил в беседе с журналистом Чад Молденхауэр.

Coming to you in full color and cine-sound, it's...The Cuphead Show! Witness the wondrous Inkwell Isles as you've never seen them before in an original series inspired by classic animation styles of the 1930s. Now in production by the talented team at @Netflix Animation! pic.twitter.com/4xA59eVLra

— Studio MDHR (@StudioMDHR) 9 июля 2019 г.