Blizzard готовится к анонсу Diablo 4: детали

Новости технологии: Игра Diablo 4 получила свой сайт.

После недавних слухов у геймеров не осталось сомнений, что Diablo 4 уже разрабатывается. Да и сами Blizzard говорили, что Diablo Immortal только дополнение к будущим релизам студии. Все же в Сети продолжают появляться намеки, которые подкрепляют веру в скорый анонс игры.

Пользователь Reddit решил проверить, кому принадлежит домен Diablo4.com. Проведя небольшое расследование, форумчанин выяснил, что имя сайта выставили на продажу ещё в 2002 году, но Blizzard оформила права на домен только в январе 2019 года. За это время сайт пережил 18 изменений и был пять раз заброшен.

Для геймеров это значит, что Blizzard уже готовится к релизу, а новая игра серии получит название Diablo 4. К тому же, напомним, что домен Diablo3.com, где раньше располагался фанатский сайт по Diablo, перешёл в руки Blizzard примерно за месяц до официального анонса Diablo III.

Если студия действует по тому же шаблону, то анонс Diablo 4 уже близко. Возможно, компания дождется крупной выставки, чтобы рассказать геймерам об игре. Blizzard уже объявила, что пропустит Gamescom 2019, а ближайшей крупной площадкой для анонса станет ноябрьский BlizzCon 2019.