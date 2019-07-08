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Blizzard готовится к анонсу Diablo 4: детали

Blizzard готовится к анонсу Diablo 4: детали
17:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Игра Diablo 4 получила свой сайт.

После недавних слухов у геймеров не осталось сомнений, что Diablo 4 уже разрабатывается. Да и сами Blizzard говорили, что Diablo Immortal только дополнение к будущим релизам студии. Все же в Сети продолжают появляться намеки, которые подкрепляют веру в скорый анонс игры.

Пользователь Reddit решил проверить, кому принадлежит домен Diablo4.com. Проведя небольшое расследование, форумчанин выяснил, что имя сайта выставили на продажу ещё в 2002 году, но Blizzard оформила права на домен только в январе 2019 года. За это время сайт пережил 18 изменений и был пять раз заброшен.

Для геймеров это значит, что Blizzard уже готовится к релизу, а новая игра серии получит название Diablo 4. К тому же, напомним, что домен Diablo3.com, где раньше располагался фанатский сайт по Diablo, перешёл в руки Blizzard примерно за месяц до официального анонса Diablo III.

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Если студия действует по тому же шаблону, то анонс Diablo 4 уже близко. Возможно, компания дождется крупной выставки, чтобы рассказать геймерам об игре. Blizzard уже объявила, что пропустит Gamescom 2019, а ближайшей крупной площадкой для анонса станет ноябрьский BlizzCon 2019.

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Анонс, Игра, Blizzard, Diablo 4.
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