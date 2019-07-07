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Появились системные требования до игры Gears 5

Появились системные требования до игры Gears 5
16:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Студия The Coalition опубликовала системные требования шутера Gears 5 - новой части культовой серии Gears of War.

Также была объявлена дата начала тестирования для подписчиков Xbox Game Pass и пользователей, которые предзаказали игру.

Что потребуется

Для запуска Gears 5 на любой конфигурации потребуется Windows 10. Пользователи смогут предзагрузить клиент игры 17 июля, первый этап тестирования пройдет с 19 по 21 июля. В эти дни будет доступен пвп-режим "Versus", а чуть позже — с 26 по 29 июля откроются режимы "Escalation", "Arcade" и "King of the Hill".

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Минимальные системные требования

  • Процессор: AMD FX-6000 / Intel i3 Skylake
  • Видеокарта: Radeon R9 280 или RX 560 / GeForce GTX 760 или GTX 1050
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 15 ГБ

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор: AMD Ryzen 7 / Intel i7 Skylake
  • Видеокарта: Radeon VII / GeForce GTX 2080
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 15 ГБ

Gears 5 выйдет 10 сентября на PC и Xbox One.

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Игра, Видеоигра, Системные требования, Gears 5.
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