Появились системные требования до игры Gears 5

Также была объявлена дата начала тестирования для подписчиков Xbox Game Pass и пользователей, которые предзаказали игру.
Что потребуется
Для запуска Gears 5 на любой конфигурации потребуется Windows 10. Пользователи смогут предзагрузить клиент игры 17 июля, первый этап тестирования пройдет с 19 по 21 июля. В эти дни будет доступен пвп-режим "Versus", а чуть позже — с 26 по 29 июля откроются режимы "Escalation", "Arcade" и "King of the Hill".
Минимальные системные требования
Рекомендуемые системные требования
Gears 5 выйдет 10 сентября на PC и Xbox One.