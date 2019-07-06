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Создатели Shenmue 3 раскрыли системные требования игры на ПК

Создатели Shenmue 3 раскрыли системные требования игры на ПК
10:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Геймеры, которые поддержали Shenmue 3 на Kickstarter, уже получили письма с системными требованиями игры, а теперь эта информация появилась на странице проекта.

Чтобы запустить Shenmue 3 на "минималках", готовьте Intel Core i5-4460 на 3.40 ГГц, 4ГБ оперативной памяти, а также видеокарту GeForce GTX 650 Ti или выше. Для запуска игры на максимальных настройках понадобится Intel Core i7-7700 на 3.60 ГГц, 16 ГБ "оперативки", видеокарта не хуже GeForce GTX 1070 и Windows 10 (64-бит). В обоих случая игра потребует поддержку DirectX 11 и 100 ГБ места на жестком диске.

Минимальные требования Shenmue 3

  • ОС: Windows 7×64, Windows 8×64, Windows 10×64 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-4460 3.40 ГГц или лучше
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 650 Ti на 2 ГБ
  • DirectX: Версия 11
  • Места на диске: 100 ГБ
  • Звуковая карта: DirectX 9.0

Рекомендованные требования Shenmue 3

  • ОС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i7-7700 (3.60 ГГц)
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070
  • DirectX: Версия 11
  • Места на диске: 100 ГБ
  • Звуковая карта: DirectX 9.0

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Shenmue 3 расскажет историю Рё Хадзуки, 18-летнего японского мастера боевых искусств, одержимого жаждой мести за смерть своего отца. В этот раз парню предстоит разгадать тайну артефакта Зеркало Феникса, за которым охотится убийца отца Хадзуки. Приключения заведут героя в города и деревушки, где он сможет повысить свое мастерство и выполнять поручения, пытаясь выведать у местных жителей правду о Зеркале Феникса.

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Игра, ПК, Системные требования, Shenmue 3, Shenmue.
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