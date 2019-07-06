Создатели Shenmue 3 раскрыли системные требования игры на ПК

Чтобы запустить Shenmue 3 на "минималках", готовьте Intel Core i5-4460 на 3.40 ГГц, 4ГБ оперативной памяти, а также видеокарту GeForce GTX 650 Ti или выше. Для запуска игры на максимальных настройках понадобится Intel Core i7-7700 на 3.60 ГГц, 16 ГБ "оперативки", видеокарта не хуже GeForce GTX 1070 и Windows 10 (64-бит). В обоих случая игра потребует поддержку DirectX 11 и 100 ГБ места на жестком диске.
Минимальные требования Shenmue 3
Рекомендованные требования Shenmue 3
Shenmue 3 расскажет историю Рё Хадзуки, 18-летнего японского мастера боевых искусств, одержимого жаждой мести за смерть своего отца. В этот раз парню предстоит разгадать тайну артефакта Зеркало Феникса, за которым охотится убийца отца Хадзуки. Приключения заведут героя в города и деревушки, где он сможет повысить свое мастерство и выполнять поручения, пытаясь выведать у местных жителей правду о Зеркале Феникса.