На Android и iOS вышла карточная игра Teppen (Видео)

Новости технологии: Capcom совместно с GungHo анонсировала мобильную карточную игру под названием Teppen.

По сюжету, герои вселенной Capcom попали в Земли Иллюзий, где им предстоит сражаться в поисках ответов. В Teppen геймеров ждут карточные бои в реальном времени, где нужно не только выстраивать стратегию, но и быстро действовать. В распоряжении игрока будут карты, которые он может пускать в бой, тратя при этом энергию.

Подобная механика уже была реализована в South Park: Phone Destroyer, но в этот раз в роли бойцов выступают персонажи из вселенной Capcom. Так, в схватку ворвались персонажи Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter, Resident Evil, Mega Man и Darkstalkers.

Разработчики обещают добавлять в Teppen больше контента с обновлениями и даже провозгласили проект "карточной игрой, которая победит все остальные карточные игры".

Teppen уже вышла для Android и iOS, но, к сожалению, пока не доступна в Украине.