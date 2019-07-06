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На Android и iOS вышла карточная игра Teppen (Видео)

На Android и iOS вышла карточная игра Teppen (Видео)
09:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Capcom совместно с GungHo анонсировала мобильную карточную игру под названием Teppen.

По сюжету, герои вселенной Capcom попали в Земли Иллюзий, где им предстоит сражаться в поисках ответов. В Teppen геймеров ждут карточные бои в реальном времени, где нужно не только выстраивать стратегию, но и быстро действовать. В распоряжении игрока будут карты, которые он может пускать в бой, тратя при этом энергию.

Подобная механика уже была реализована в South Park: Phone Destroyer, но в этот раз в роли бойцов выступают персонажи из вселенной Capcom. Так, в схватку ворвались персонажи Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter, Resident Evil, Mega Man и Darkstalkers.

Разработчики обещают добавлять в Teppen больше контента с обновлениями и даже провозгласили проект "карточной игрой, которая победит все остальные карточные игры".

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Teppen уже вышла для Android и iOS, но, к сожалению, пока не доступна в Украине.

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Android, iOS, Игра, Карточная игра, Teppen.
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