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Все еще пользуется успехом: второе по популярности шоу на ТВ - "Ходячие мертвецы"

Все еще пользуется успехом: второе по популярности шоу на ТВ - "Ходячие мертвецы"
16:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: В октябре этого года на эфире канала АМС выйдет 10 сезон "Ходячих мертвецов", в котором зрители попрощаются с исполнительницей роли Мишонн Данай Гурира.

Из сериала ушло уже немало звезд во главе с Эндрю Линкольном, однако шоу все еще пользуется успехом и будет продолжаться. Так заявил исполнительный директор AMC Дэвид Мэдден.

В беседе с изданием The Wrap он заверил журналистов, что видит будущее "Ходячих мертвецов" более чем позитивным. "Пока "Игра престолов" не выходит на экраны, это второе по популярности шоу на телевидении. Второе среди трех миллиардов других сериалов", — отметил Мэдден.

Он признался, что создатели шоу и руководство волновались за рейтинги после ухода Эндрю Линкольна, исполняющего роль Рика Граймса. Однако для паники не было оснований. "Эпизод, последовавший после того, как Рик покинул сюжет, показал результат всего на 1% хуже предыдущего. В плане удержания внимания аудитории это просто невероятно. Кроме того, в шоу еще много любимых зрителями героев: Дэрил (Норман Ридус), Кэрол (Мелисса МакБрайд) и Ниган (Джеффри Дин Морган)", — рассудил Мэдден.

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И хотя рейтинги "Ходячих мертвецов" за последние несколько лет упали, а количество зрителей сократилось, сериал еще не готов к завершению. "Я не говорю, что у шоу будет 20 сезонов, но и не утверждаю обратного", — сказал Мэдден. По его словам, завершение оригинального комикса Роберта Киркмана на сериал также не повлияет, поскольку создатели давно отошли от первоисточника.

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Сериал, Ходячие Мертвецы, AMS, Дэвид Мэдден.
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