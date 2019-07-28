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Именем Стэна Ли назовут одну из улиц Нью-Йорка

Именем Стэна Ли назовут одну из улиц Нью-Йорка
15:09 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Речь идет о University Avenue, где автор комиксов Marvel и жил с семьей в детстве.

Имя Стэна Ли дадут одной из улиц Бронкса в Нью-Йорке. В честь создателя комиксов Marvel назовут University Avenue, где Ли вместе с семьей жил в однокомнатной квартире. Таким образом, улица получит двойное название.

Документ об изменении названия улицы одобрил городской совет Нью-Йорка. Теперь его должен подписать мэр города Билл де Блазио.

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Стэн Ли известен как создатель самых знаменитых супергероев – Человека-паука, Железного человека, Тора и Фантастической четверки. Он умер 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет.

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Нью-Йорк, Улица, Marvel, Стэн Ли.
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