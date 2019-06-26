"Уловка света": 17 сентября выйдет последняя книга Стэна Ли

Новости культуры: Осенью будет опубликован последний роман Стэна Ли.

Один из последних проектов автора комиксов Стэна Ли, который скончался в ноябре прошлого года, будет опубликован в виде "первого романа для взрослых читателей". Как сообщает The Guardian, книга будет издана уже 17 сентября.

Роман под названием "Уловка света" рассказывает о дружбе между Кэмерон, которая обладает способностью управлять технологиями с помощью силы мысли, и хакером Ниа. Когда физические и сетевые силы угрожают уничтожением человеческой расы, они вынуждены объединить силы, чтобы спасти мир.

По словам издателя, у Ли "ушли годы" на то, чтобы создать "первый роман для взрослых читателей". Роман также выйдет в виде аудиокниги.

Напомним, что Стэн Ли умер на 96 году жизни 12 ноября прошлого года. В феврале Стэна Ли госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями.

Стэнли Мартин Либер (настоящее имя Стэна Ли) родился 28 декабря в Нью-Йорке в еврейской семье, рос в Бронксе. Карьеру в индустрии комиксов он начал еще в конце 1930-х годов, а в начале 1960-х стал работать ассистентом художника в Marvel. В соавторстве с другими художниками Ли создал наиболее известных персонажей Вселенной Marvel: Человека-паука, Железного человека, Халка, Тора, Человека-муравья, Сорвиголову, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четверку, Людей Икс и других.