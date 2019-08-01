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Вот что значит полностью войти в образ: актеры стали копией своих прототипов

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Вот что значит полностью войти в образ: актеры стали копией своих прототипов
23:25 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Если бы фотографии были примерно одного качества, трудно было бы сказать, кто из этих людей актер, а кто историческая личность.

  • 1

    "Выживший"

    Одноименный роман Майкла Панке был частично основан на жизни Хью Гласса, чью роль и сыграл Леонардо Ди Каприо.

    Хью Гласс был американским охотником и горным проводником, а известным стал в 1823 году после схватки с медведем-гризли. Он получил тяжелые ранения, в том числе перелом ноги, но смог преодолеть более 300 км без еды и снаряжения, чтобы выжить. Большую часть пути он прополз.

    Знакомый сюжет? Да, это тот самый "Выживший", за который Лео получил свою долгожданную статуэтку "Оскар". Но не все критики согласны с тем, что это его лучшая роль (да и когда все критики бывают согласны?). Во время премьерного показа в тысячеместном зале театра Самюэла Голдвина из-за чрезмерно жестоких сцен постоянно раздавались стоны и недовольные возгласы. А некоторые критики даже демонстративно покидали кинотеатр.

  • 2

    "Вселенная Стивена Хокинга"

    Фильм основан на мемуарах Джейн Хокинг о ее отношениях с бывшим мужем. Еще студентами они познакомились в Кембридже, влюбились, но вскоре Хокинг узнал о том, что болен боковым амиотрофическим склерозом, который в итоге привел к параличу. На тот момент Хокингу был всего 21 год и врачи говорили, что проживет он еще года два. Но чем это закончилось, мы все прекрасно знаем.

    Хокинг прожил долгую жизнь, построил карьеру и создал семью.

    Но вернемся к сравнению. Вы только посмотрите, Эдди Редмэйн и правда безумно похож на молодого Хокинга!

  • 3

    "Полночь в Париже"

    Фильм Вуди Аллена — это настоящая фантастика, в прямом и переносном смысле. Поговорим о сюжете?

    В центре событий молодой человек, приехавший со своей невестой в Париж к ее родителям. Ближе к ночи он забрел в незнакомый переулок и сел в старинный автомобиль, который перенес его в 1920-е годы, где он встретил своих кумиров — Фицджеральда, Стайн, Дали…

    А вот и Сальвадор Дали, роль которого прекрасно сыграл Эдриан Броуди. Эммм… Сальвадор слева или справа?

  • 4

    "Монстр"

    В основу сюжета легла подлинная история серийной убийцы из Флориды Эйлин Уорнос. Эйлин очень спорный персонаж, к убийствам ее толкнули тяжелые жизненные обстоятельства, но при этом оправдывать ее бессмысленно. Это вторая женщина-маньяк в истории США.

    Ее роль исполнила Шарлиз Терон, голливудская красотка, с легкостью перевоплотившаяся в заплутавшую уличную проститутку с садистскими наклонностями.

  • 5

    "Железная леди"

    После исполнения роли Маргарет Тэтчер Мэрил Стрип получила "Оскар" за лучшую женскую роль и премию "Золотой глобус". А еще у фильма есть "Оскар" за лучший грим.

    В картине же рассказывается не только о яркой политической карьере Тэтчер, но и о том, как она проводила последние годы своей жизни — несчастная одинокая женщина, страдающая от галлюцинаций и старческого слабоумия. Мэрил Стрип справилась безупречно.

  • 6

    "Бессмертная возлюбленная"

    Биографическая драма о любви и жизни Людвига ван Бетховена. По сюжету Бетховен завещает все "бессмертной возлюбленной", вот только кто она? Его друг и секретарь начинает поиски женщины, все больше узнавая о жизни гения.

    Музыка, семейные ценности, роскошные дамы и Гэри Олдман в роли "великого глухого".

  • 7

    "Рэй"

    И еще один "Оскар" за лучшую мужскую роль заслуженно достался Джейми Фоксу, сыгравшему американского джазового певца, пианиста и композитора Рэя Чарльза.

    История слепого мальчика, который несмотря на расовую сегрегацию и недуг смог стать легендой джаза. Кстати, Джейми Фокс во всех музыкальных эпизодах сам садился за фортепиано.

  • 8

    "Меня там нет"

    В биографической драме Тодда Хейнса о жизни Боба Дилана главные роли достались сразу нескольким актерам.

    Ричард Гир, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бэйл и Маркус Карл Франклин — все эти люди стали отражением разных этапов жизни легендарного автора и исполнителя.

    Никого не забыли? Ну конечно! Кейт Бланшетт. Ее сходство с Бобом Диланом действительно поражает.

  • 9

    "Линкольн"

    Фильм Стивена Спилберга о шестнадцатом президенте США, роль которого исполнил Дэниэл Дэй-Льюис.

    За образ Авраама Линкольна Дэй-Льюис был признан лучшим актером года по версии множества сообществ киноакадемий и кинокритиков, также он получил "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую мужскую роль. Кстати, на "Оскаре" фильм был выдвинут аж в 12 номинациях и две из них выиграл.

  • 10

    "Черная месса"

    В этой криминальной драме от Скотта Купера рассказывается о жизни Джеймса "Уайти" Балджера, беспринципного гангстера, ожившего на экранах в лице красавчика Джонни Деппа.

    Наград у фильма нет, одни номинации: на премии "Сатурн", "Спутник", "Выбор критиков", а также на премию Гильдии киноактеров США. Что ж, надеемся, что рано или поздно этот момент настанет и у Джонни Деппа тоже будет "Оскар". Ну а пока полюбуйтесь его перевоплощением.

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