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Кинофест в Локарно: на фестивале покажут короткометражку украинского режиссера

Кинофест в Локарно: на фестивале покажут короткометражку украинского режиссера
16:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости культуры: Режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука отобрали к участию в учебной программе 72-го Международного кинофестиваля в Локарно.

Кинофестиваль пройдет 7-17 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"В этом году к программе The Filmmakers Academy отобрано 20 режиссеров из 17 стран мира. Участники будут иметь возможность продемонстрировать зрителям фестиваля свои короткометражные фильмы во внеконкурсной программе Academy Screenings. Поэтому во время фестиваля состоится четыре открытых показа короткометражной ленты Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Штангист", созданной при поддержке Госкино", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Локарно Academy является платформой для диалога и обмена мнениями, а также местом встречи крупных игроков мирового кино с перспективными молодыми талантами.

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"Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука отобран в секции короткого метра European Shorts 25-го Sarajevo Film Festival, который пройдет 16-23 августа, а в декабре 2018 года фильм получил четыре награды Международного кинофестиваля короткометражного кино в Польше, включая Гран-при.

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Кинофестиваль, Кино, Локарно, Режиссер, Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
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