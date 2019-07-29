"Я не знаю, как бы я вписался в этот мир": Орландо Блум не видит себя в сериале от Amazon

Новости культуры: Британский актер Орландо Блум не видит себя в новом сериале "Властелина колец" от Amazon по вселенной книг Джона Рональда Руэла Толкина.

Об этом актер рассказал во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков, в рамках презентации нового фэнтезийного сериала Amazon "Карнивал Роу", где он снялся, пишет The Hollywood Reporter.

По его словам, он уже слишком стар для исполнения роли лесного эльфа.

"Я не знаю, как бы я вписался в этот мир, на самом деле. Если вы уверены, что там должен быть Леголас, у них, вероятно, есть на примете 19-летний парень, который будет готов сыграть его", - сказал он.

В то же время, Иэн Маккеллен не против сыграть Гэндальфа в новом сериале Amazon "Властелин колец".

Напомним, Amazon планирует выпустить не менее пяти сезонов сериала "Властелин колец". С учетом стоимости спецэффектов, работы актеров и затрат на производство и маркетинг бюджет проекта может составить 1 миллиард долларов (ранее сообщалось о 500 млн долл.), что делает его самым дорогим в истории телевидения.

Над сериалом будет работать сценарист "Игры престолов" Брайан Когман. Кроме того, испанский режиссер Хуан Антонио Байона, известный по фильму "Мир Юрского периода-2", снимет первые два эпизода нового сериала.

О дате релиза "Властелина колец" пока не сообщается.