Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
Горбатюк ответил на обвинения Луценко
Горбатюк ответил на обвинения Луценко
Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд

"Я не знаю, как бы я вписался в этот мир": Орландо Блум не видит себя в сериале от Amazon

"Я не знаю, как бы я вписался в этот мир": Орландо Блум не видит себя в сериале от Amazon
19:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Британский актер Орландо Блум не видит себя в новом сериале "Властелина колец" от Amazon по вселенной книг Джона Рональда Руэла Толкина.

Об этом актер рассказал во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков, в рамках презентации нового фэнтезийного сериала Amazon "Карнивал Роу", где он снялся, пишет The Hollywood Reporter. 

По его словам, он уже слишком стар для исполнения роли лесного эльфа. 

"Я не знаю, как бы я вписался в этот мир, на самом деле. Если вы уверены, что там должен быть Леголас, у них, вероятно, есть на примете 19-летний парень, который будет готов сыграть его", - сказал он. 

В то же время, Иэн Маккеллен не против сыграть Гэндальфа в новом сериале Amazon "Властелин колец". 

Стало известно, когда состоится свадьба Орландо Блума и Кэти Перри

Напомним, Amazon планирует выпустить не менее пяти сезонов сериала "Властелин колец". С учетом стоимости спецэффектов, работы актеров и затрат на производство и маркетинг бюджет проекта может составить 1 миллиард долларов (ранее сообщалось о 500 млн долл.), что делает его самым дорогим в истории телевидения. 

Над сериалом будет работать сценарист "Игры престолов" Брайан Когман. Кроме того, испанский режиссер Хуан Антонио Байона, известный по фильму "Мир Юрского периода-2", снимет первые два эпизода нового сериала. 

О дате релиза "Властелина колец" пока не сообщается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Орландо Блум, Властелин колец, Актер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 День ангела Юлии: значение имени и поздравления
05 Англичане снова недовольны Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
У Зеленского знают, как бороться со &quot;зрадой&quot; и &quot;фейками&quot;
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Очередной скандал с Меган Маркл: герцогиню обвиняют в плагиате обложки для Vogue
Очередной скандал с Меган Маркл: герцогиню обвиняют в плагиате обложки для Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь