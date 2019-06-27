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Стало известно, когда состоится свадьба Орландо Блума и Кэти Перри

Стало известно, когда состоится свадьба Орландо Блума и Кэти Перри
12:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях инсайдер из близкого окружения звезд рассказал, каким будет празднество и когда его ожидать.

В этом году публику ждет сразу несколько звездных свадеб. Как минимум пять голливудских пар готовятся к брачной церемонии, и одной из них являются Орландо Блум и Кэти Перри. 

По словам источника, 34-летняя певица и 42-летний актер станут мужем и женой к концу этого года. "Они продумывают все детали предстоящей церемонии. Кэти взяла на себя основную работу по подготовке к свадьбе, но Орландо тоже принимает участие в планировании. Это будет веселый праздник в кругу родных и друзей", — поделился с таблоидами инсайдер. Ранее другой источник заявил, что пара хочет провести тайное, закрытое торжество в узком кругу.

Блум и Перри обручились несколько месяцев назад, в День святого Валентина. Певица рассказала в интервью, что возлюбленному удалось сделать предложение руки и сердца незабываемым. Орландо преподнес ей помолвочное кольцо с крупным камнем, усеянным россыпью бриллиантов в виде лепестков в вертолете, на котором они прилетели на вечеринку с родными и друзьями.

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По словам Кэти, все прошло великолепно, несмотря на то, что Блум умудрился случайно разбить бутылку шампанского, силясь вытащить коробочку с кольцом из кармана.

Напомним, звезды познакомились в феврале 2016 года. Через год они расстались, но спустя некоторое время вновь сошлись, в итоге решив узаконить свои отношения. 

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Свадьба, Кэти Перри, Орландо Блум, Знаменитости.
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