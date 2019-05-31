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Кэти Перри выпустила новый клип в духе 70-х

Кэти Перри выпустила новый клип в духе 70-х
15:48 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости культуры: Хиппи, танцы в поле, яркая Кэти Перри в образе - что может быть лучше нового летнего хита от известной певицы?

Кэти Перри сняла не менее яркий клип на песню Never Really Over, чем она сама. И напомнила о молодежном движении хиппи своей новой работой.

34-летняя красавица в новой видеоработе примерила просто невероятное количество ярких летних образов, и все они были в стиле 70-х. Эпатажная певица смогла и насмешить, и удивить иглоукалыванием на лице.

"Готовы поднять свои вибрации?", - загадочно спросила у своих фолловеров в Instagram звезда.

 
 
 
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My love for KatyCats is #NeverReallyOver Last night was a super groovy hang @youtubemusic. Watch page link in bio!

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Кэти Перри представила новый летний клип Never Really Over - смотреть онлайн:

"Будь свободной, как птица": Dj NANA презентовала новый трек (Видео)

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум никак не могут договорится, как пройдет их свадьба. Звездная пара, решившая связать себя узами брака, ссорится, когда решают вопрос о грядущей свадьбе. Взгляды Кэти Перри и Орландо Блума относительно празднования бракосочетания радикально отличаются.

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Все по теме:

Музыка, Кэти Перри, Клип, Новый клип, Хиппи, 70-е, Katty Perry.
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