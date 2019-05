Кэти Перри выпустила новый клип в духе 70-х

Новости культуры: Хиппи, танцы в поле, яркая Кэти Перри в образе - что может быть лучше нового летнего хита от известной певицы?

Кэти Перри сняла не менее яркий клип на песню Never Really Over, чем она сама. И напомнила о молодежном движении хиппи своей новой работой.

34-летняя красавица в новой видеоработе примерила просто невероятное количество ярких летних образов, и все они были в стиле 70-х. Эпатажная певица смогла и насмешить, и удивить иглоукалыванием на лице.

"Готовы поднять свои вибрации?", - загадочно спросила у своих фолловеров в Instagram звезда.

Кэти Перри представила новый летний клип Never Really Over - смотреть онлайн:

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум никак не могут договорится, как пройдет их свадьба. Звездная пара, решившая связать себя узами брака, ссорится, когда решают вопрос о грядущей свадьбе. Взгляды Кэти Перри и Орландо Блума относительно празднования бракосочетания радикально отличаются.