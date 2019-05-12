Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Церемония открытия "Евровидение 2019": онлайн-трансляция (Видео)
Церемония открытия "Евровидение 2019": онлайн-трансляция (Видео)
Епифаний о перспективе объединения с УГКЦ: Теоретически это в будущем возможно
Епифаний об объединения ПЦУ и УГКЦ: Теоретически это возможно
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Интеллигентная провокация: Тина Кароль засветила пышное декольте
Интеллигентная провокация: Тина Кароль засветила пышное декольте

Кэти Перри и Орландо Блум никак не могут договорится, как пройдет их свадьба

Кэти Перри и Орландо Блум никак не могут договорится, как пройдет их свадьба
22:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звездная пара, решившая связать себя узами брака, ссорится, когда решают вопрос о грядущей свадьбе.

Взгляды Кэти Перри и Орландо Блума относительно празднования бракосочетания радикально отличаются.

42-летний Орландо Блум и 34-летняя Кэти Перри сообщили миру о помолвке сразу после празднования Дня влюбленных. Теперь звездная пара готовится принимать гостей на официальном торжественном событии.

Однако, как сообщает Radar Online, взгляды относительно празднования их свадьбы у знаменитостей кардинально разнятся.

Джастин Тимберлейк стал доктором наук

Как отмечается в источнике, Орландо Блум и Кэти Перри даже ссорятся, решая детали организации. А все дело в том, что певица мечтает о пышной громкой свадьбе, о котором говорил бы весь мир, а ее жених хочет тихого семейного празднования. Чтобы церемония прошла как можно скромнее. Орландо предложил Кэти жениться тайно, на что она ответила категорическим отказом. Она видит их свадьбу в безумно дорогом и популярном месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кэти Перри, Орландо Блум, Знаменитости, Звезды, Актер, Певица, Американская певица, Голливудский актер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
02 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
03 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
04 Сегодня в Украине отмечается День Матери
05 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
Пять человек погибли в ходе нападения на пятизвездочный отель в Пакистане
Нападение на пятизвездочный отель в Пакистане: 5 погибших
Парламентские выборы в ЮАР: АНК празднует победу
Парламентские выборы в ЮАР: АНК празднует победу
Джастин Тимберлейк стал доктором наук
Джастин Тимберлейк стал доктором наук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь