Кэти Перри и Орландо Блум никак не могут договорится, как пройдет их свадьба

Новости шоу бизнеса: Звездная пара, решившая связать себя узами брака, ссорится, когда решают вопрос о грядущей свадьбе.

Взгляды Кэти Перри и Орландо Блума относительно празднования бракосочетания радикально отличаются.

42-летний Орландо Блум и 34-летняя Кэти Перри сообщили миру о помолвке сразу после празднования Дня влюбленных. Теперь звездная пара готовится принимать гостей на официальном торжественном событии.

Однако, как сообщает Radar Online, взгляды относительно празднования их свадьбы у знаменитостей кардинально разнятся.

Как отмечается в источнике, Орландо Блум и Кэти Перри даже ссорятся, решая детали организации. А все дело в том, что певица мечтает о пышной громкой свадьбе, о котором говорил бы весь мир, а ее жених хочет тихого семейного празднования. Чтобы церемония прошла как можно скромнее. Орландо предложил Кэти жениться тайно, на что она ответила категорическим отказом. Она видит их свадьбу в безумно дорогом и популярном месте.