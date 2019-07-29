В сети появился долгожданный трейлер сериала с Энн Хэтэуэй (Видео)

Новости культуры: Представители Amazon Prime решили порадовать своих поклонников в сети.

Они разместили первый официальный трейлер к сериалу "Современная любовь" (Modern Love), одну из главных ролей в котором исполнила Энн Хэтэуэй.

Согласно официальным данным, премьера долгожданного сериала состоится 18 октября. А пока же его авторы делают последние приготовления к запуску популярного проекта. В частности, в сети опубликовали первый тизер, который сразу же покорил зрителей.

Сюжет "Современной любви" основан на колонке в журнале The New York Times. Каждая серия здесь рассказывать историю одной пары, раскрывая вопрос взаимопонимания и уважения. Однако отношения не только разнообразные но и сложные, поэтому зрители увидят, как главным героям удается сохранить чувства, преодолевая трудности.

Интересно, что каждый из 8 эпизодов создавали различные сценаристы и режиссеры. Такое решение авторы проекта приняли после успеха "Черного зеркала", где тоже эпизоды снимали разные голливудские звезды.

"Современная любовь" привлекла внимание киноманов и актерским составом. В многосерийной киноленте снялись такие знаменитости, как Энн Хэтэуэй, София Бутелла, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Дев Патель, Оливия Кук, Кристин Милиоти, Кэтрин Кинер и другие.