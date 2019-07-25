Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности: фото

Новости шоу бизнеса: Энн Хэтэуэй опубликовала черно-белое селфи, на котором предстала с округлым животом.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман готовятся к пополнению в семье. Супруги вскоре во второй раз станут родителями.

Фото своего отражения в зеркале беременная актриса сделала, надев короткое платье.Об этом актриса сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Это не для фильма. Ну, а если отбросить шутки, то хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был легким,-призналась Энн Хэтэуэй.

Согласно фото, 36-летняя актриса находится на последних месяцах беременности. Пока представители звезды не дают комментариев журналистам, лишь подтверждая факт беременности Энн Хэтэуэй.

Как сообщалось ранее, Победительница девятого сезона романтического реалити"Холостяк" Даша Квиткова поделилась новым фото в своем Instagram, на котором некоторые фанаты заметили округлившийся животик.