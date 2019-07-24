Фанаты заподозрили Дашу Квиткову в беременности: фото

Победительница девятого сезона романтического реалити"Холостяк" Даша Квиткова поделилась новым фото в своем Instagram, на котором некоторые фанаты заметили округлившийся животик.
Обаятельная парикмахерка из Киева Даша Квиткова сразу понравилась зрителям девятого сезона романтического реалити"Холостяк" с Никитой Добрыниным.
За Дашей тут же начали следить в соцсетях и до сегодняшнего дня она остается одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса.
Сегодня, 24 июля, Даша Квиткова опубликовала в своем Instagram новый снимок. На фото победительница шоу "Холостяк" запечатлена в одном купальнике на фоне большого кактуса в пустыне Сахара.
Напомнем, Главный герой романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новый снимок.