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Санта Димопулос готовится стать мамой: нежное фото

Санта Димопулос готовится стать мамой: нежное фото
21:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос через несколько недель готовится стать матерью во второй раз, и рожать в Монако.

Сейчас женщина уже прилетела в Монте-Карло, откуда публикует яркие снимки.

Фото из Монако Димопулос разместила на своей странице в Instagram. Накануне Санта решительно заявила, что в Украине не планирует рожать, а среди лучших вариантов рассматривала Майами, Ниццу, Тель-Авив и Монако.

"Я встретилась с главным врачом клиники в Монако и решила рожать у него. Киев даже не рассматривала, потому что, кроме своего негативного опыта, много слышала и от других знакомых про разные сложности", – поделилась Димопулос, которая первые роды вспоминает с ужасом.

Знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует на фоне живописного города. Санта приехала в Монте-Карло с мамой.

 
 
 
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Пропала с просторов Инстаграм на 4 дня и меня закидали сообщениями! «У вас всё в порядке?», «Что-то случилось?» и т.д. Случилось. Мне лень Люблю жару, но не на 34й неделе беременности Я спала три дня. И смотрела старые фильмы. Пересмотрела всю «Анжелику» Если бы не мама, которая первый раз в этих краях, спала бы и дальше Посоветуйте интересные места на Лазурном берегу Может найду что-то новое и для себя! С меня вскоре пост о моих любимых #33недели #33weeks #pregnant #pregnancy #сантабеременность #беременность #беременныймозг

Допис, поширений (@santadimopulos)

"Не успели даже пообедать, пока решали вопрос с домом, делали большую закупку и раскладывали вещи. Но я так счастлива наконец прибыть сюда", – сообщила женщина.

Димопулос рассказала о своих "ленивых" днях: "Люблю жару, но не на 34-й неделе беременности. Я спала три дня. И смотрела старые фильмы. Пересмотрела всю "Анжелику". Если бы не мама, которая впервые в этих краях, спала бы и дальше".

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В подписи звезда также поделилась историей, как она ходила на антикварный рынок в Ницце, отель Negresco и другие знаменитые места на Лазурном побережье.

"Сегодня утром поехали на антикварный рынок в Ницце. Здесь можно купить уникальную посуду, столовое серебро, картины, винтажные сумки, украшения и даже мебель. Мой улов – старинные красные бокалы и графин из горного хрусталя. После шопинг программы пошла культурная – музей Шагала. После мы заехали в старинный и известный отель Negresco, который является уникальным не только интерьерами, но и своей историей", – добавила Санта.

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Санта Димопулос, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица.
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