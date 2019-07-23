Санта Димопулос готовится стать мамой: нежное фото

Новости шоу бизнеса: Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос через несколько недель готовится стать матерью во второй раз, и рожать в Монако.

Сейчас женщина уже прилетела в Монте-Карло, откуда публикует яркие снимки.

Фото из Монако Димопулос разместила на своей странице в Instagram. Накануне Санта решительно заявила, что в Украине не планирует рожать, а среди лучших вариантов рассматривала Майами, Ниццу, Тель-Авив и Монако.

"Я встретилась с главным врачом клиники в Монако и решила рожать у него. Киев даже не рассматривала, потому что, кроме своего негативного опыта, много слышала и от других знакомых про разные сложности", – поделилась Димопулос, которая первые роды вспоминает с ужасом.

Знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует на фоне живописного города. Санта приехала в Монте-Карло с мамой.

"Не успели даже пообедать, пока решали вопрос с домом, делали большую закупку и раскладывали вещи. Но я так счастлива наконец прибыть сюда", – сообщила женщина.

Димопулос рассказала о своих "ленивых" днях: "Люблю жару, но не на 34-й неделе беременности. Я спала три дня. И смотрела старые фильмы. Пересмотрела всю "Анжелику". Если бы не мама, которая впервые в этих краях, спала бы и дальше".

В подписи звезда также поделилась историей, как она ходила на антикварный рынок в Ницце, отель Negresco и другие знаменитые места на Лазурном побережье.

"Сегодня утром поехали на антикварный рынок в Ницце. Здесь можно купить уникальную посуду, столовое серебро, картины, винтажные сумки, украшения и даже мебель. Мой улов – старинные красные бокалы и графин из горного хрусталя. После шопинг программы пошла культурная – музей Шагала. После мы заехали в старинный и известный отель Negresco, который является уникальным не только интерьерами, но и своей историей", – добавила Санта.