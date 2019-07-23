Алена Шоптенко умилила поклонников снимком с мужем и сыном

Новости шоу бизнеса: Вчера, 22 июля, Алена Шоптенко опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена вместе со своей семьей.

Украинская танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко опубликовала в своем Instargam новый счастливый снимок.

Год назад Алена Шоптенко впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Алексей. Звезда Танців з зірками быстро пришла в форму после родов и регулярно в своем Instagram рассказывает о том, как на нее повлияло рождение малыша, а также, как она справляется с новой ролью — мамы.

На фото Алена Шоптенко держит на руках своего годовалого сыночка, а рядом с ней стоит ее муж - Алексей.

"Я так сильно иногда злюсь на него за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за «все горит», но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки, я просто счастлива вместе с ним. Очень круто, что теперь в Киеве есть место света", - написала Алена Шоптенко под фото.