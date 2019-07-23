Алена Шоптенко умилила поклонников снимком с мужем и сыном

Украинская танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко опубликовала в своем Instargam новый счастливый снимок.
Год назад Алена Шоптенко впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Алексей. Звезда Танців з зірками быстро пришла в форму после родов и регулярно в своем Instagram рассказывает о том, как на нее повлияло рождение малыша, а также, как она справляется с новой ролью — мамы.
На фото Алена Шоптенко держит на руках своего годовалого сыночка, а рядом с ней стоит ее муж - Алексей.
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Я так сильно иногда злюсь на него за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за «всё горит», но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки @da.budet.svet , я просто счастлива вместе с ним. Очень круто, что теперь в Киеве есть место света! Открывай почаще такие крутые проекты, @kzmr_mlvch! Горжусь тобой!
"Я так сильно иногда злюсь на него за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за «все горит», но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки, я просто счастлива вместе с ним. Очень круто, что теперь в Киеве есть место света", - написала Алена Шоптенко под фото.