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Алена Шоптенко умилила поклонников снимком с мужем и сыном

Алена Шоптенко умилила поклонников снимком с мужем и сыном
13:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 22 июля, Алена Шоптенко опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена вместе со своей семьей.

Украинская танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко опубликовала в своем Instargam новый счастливый снимок.

Год назад Алена Шоптенко впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Алексей. Звезда Танців з зірками быстро пришла в форму после родов и регулярно в своем Instagram рассказывает о том, как на нее повлияло рождение малыша, а также, как она справляется с новой ролью — мамы.

На фото Алена Шоптенко держит на руках своего годовалого сыночка, а рядом с ней стоит ее муж - Алексей. 

Алена Шоптенко показала, как подрос ее сын

"Я так сильно иногда злюсь на него за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за «все горит», но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки, я просто счастлива вместе с ним. Очень круто, что теперь в Киеве есть место света", - написала Алена Шоптенко под фото.

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Семья, Знаменитости, Хореограф, Алена Шоптенко.
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