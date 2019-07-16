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Алена Шоптенко показала, как подрос ее сын

Алена Шоптенко показала, как подрос ее сын
08:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 14 июля, Алена Шоптенко опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко опубликовала в своем Instagram забавный снимок с сыном Алексеем.

Год назад Алена Шоптенко впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Алексей. Звезда Танців з зірками быстро пришла в форму после родов и регулярно в своем Instagram рассказывает о том, как на нее повлияло рождение малыша, а также, как она справляется с новой ролью — мамы.

На фото хореограф-постановщик запечатлена вместе со своим подросшим сыночком. Отметим, что в июне малышу исполнился годик. К слову, Алена Шоптенко еще ни разу не показала лицо своего сыночка, хоть фотографии с ним часто мелькают у нее в профиле. 

 
 
 
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А у нас воскресные уроки хореографии Арабеск пока так себе, но мы на верном пути

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото

"А у нас воскресные уроки хореографии. Арабеск пока так себе, но мы на верном пути", — написала под фото молодая мама.

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию: "Вот умничка!", "Весь в маму!", "Танцор растет", "Маленький танцюрист", "Он просто хочет на гимнастику", "Какие большие! Уже двигаетесь во всю!".

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Все по теме:

Дети, Знаменитости, Хореограф, Алена Шоптенко, Сын Алены Шоптенко.
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