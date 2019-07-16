Алена Шоптенко показала, как подрос ее сын

Новости шоу бизнеса: Вчера, 14 июля, Алена Шоптенко опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко опубликовала в своем Instagram забавный снимок с сыном Алексеем.

Год назад Алена Шоптенко впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Алексей. Звезда Танців з зірками быстро пришла в форму после родов и регулярно в своем Instagram рассказывает о том, как на нее повлияло рождение малыша, а также, как она справляется с новой ролью — мамы.

На фото хореограф-постановщик запечатлена вместе со своим подросшим сыночком. Отметим, что в июне малышу исполнился годик. К слову, Алена Шоптенко еще ни разу не показала лицо своего сыночка, хоть фотографии с ним часто мелькают у нее в профиле.

"А у нас воскресные уроки хореографии. Арабеск пока так себе, но мы на верном пути", — написала под фото молодая мама.

Поклонники принялись обсуждать новую публикацию: "Вот умничка!", "Весь в маму!", "Танцор растет", "Маленький танцюрист", "Он просто хочет на гимнастику", "Какие большие! Уже двигаетесь во всю!".