В Сети появился новый тизер 9 сезона сериала "Американская история ужасов" (Видео)

Новости культуры: Ролик нас знакомит с местом действия будущих эпизодов - летним лагерем "Редвуд".

Культовый фильм "Крик" научил зрителей, что никогда и ни в коем случае нельзя напиваться, заниматься сексом и говорить: "Я сейчас вернусь". К этому списку следует также добавить посещение летних лагерей. И тизер-трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов: 1984" наглядно объясняет почему.

Минутный ролик дает понять поклонникам, что новый сезон отдаст дань уважения фильмам ужасов 80-ых годов. Тизер-трейлер начинается так же, как и многие хорроры той эпохи: группа легкомысленных подростков с пивом наперевес отправляется в летний лагерь, не зная, что на них уже открыл охоту некто, напоминающий Джейсона Вурхиса из "Пятницы 13-ого".

Среди будущих жертв маньяка не оказалось ни одной звезды сериала, которых шоураннер Райан Мерфи представил ранее в своем Instagram. Образы 80-ых на себя примерили Эмма Робертс, Коди Ферн, Гас Кенуорти, Дерон Хортон, Билли Лурд и другие. К сожалению создателей и фанатов, Эван Питерс и Сара Полсон отказались от съемок в новых эпизодах.

О чем будет грядущий сезон, пока точно неизвестно. Есть предположения, что в центре сюжета окажется печально известный серийный убийца Ричард Рамирес. С июня 1984 года по август 1985 года он наводил ужас на жителей Калифорнии. Маньяк врывался в дома, грабил, насиловал и убивал. На его счету более десятка невинных жертв.