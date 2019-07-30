Алексис Денисоф снимется во 2 сезоне "Наследия"

Новости культуры: Премьера 2 сезона "Наследия" назначена на 10 октября 2019.

Наследие "Дневников вампира" и "Древних" живее всех живых: 2 сезон "Наследия" не только обещает новые сюжетные твисты, но и готовит для зрителей знакомство с новыми персонажами. Одного из них сыграет Алексис Денисоф из "Ангела".

Алексис, прекрасно знакомый всем "олдскульным" поклонникам "Ангела", спин-оффа "Баффи", по роли Уэсли, в "Наследии" сыграет некоего "харизматичного колдуна из Англии". Персонаж, которого будут звать профессор Вардемус, быстро завоюет симпатии учеников школы для одаренных детей Сальваторе не только своим британским акцентом, но и верой в то, что люди, обладающие сверхъестественными способностями, являются превосходящей расой.

Если вы не смотрели "Ангела" и "Баффи", то наверняка встречались с другими работами Денисофа – он засветился в таких популярных сериалах, как "Гримм" и "Как я встретил вашу маму", а не так давно снялся в новой версии "Сабрины" от Netflix.

Помимо британского профессора, во 2 сезоне "Наследия", как стало известно благодаря панели сериала на Comic-Con в Сан-Диего, появится еще один противоречивый персонаж – Себастиан, древний вампир с такими же древними идеями о том, как устроен мир (и как минимум Лиззи эти идеи окажутся по душе). Играть Себастиана будет Томас Доэрти, звезда франшизы "Наследники" Disney.