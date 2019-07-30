Стало известно, кто может снять "Веном 2"

Новости культуры: "Веном 2" выйдет в прокат 2 октября 2020 года.

Студия Sony начала поиски режиссера сиквела своего неожиданного прошлогоднего хита "Веном" и уже встретилась с несколькими кандидатами.

Режиссерское кресло проекта могут занять Энди Серкис ("Маугли"), Трэвис Найт ("Бамблби") и Руперт Уайатт ("Восстание планеты обезьян"). Согласно источникам, также рассматривалась кандидатура Руперта Сандерса ("Призрак в доспехах"), но от нее быстро отказались.

Студия ведет переговоры с режиссерами, но официальное предложение пока сделано не было. Фаворита в этой гонке нет. Почему фильмом не будет заниматься постановщик оригинального "Венома" Рубен Фляйшер, не сообщается.

Первый фильм собрал в мировом прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов.Том Харди вернется в сиквеле в роли Эдди Брока, а сценарист первой части Келли Марсел напишет продолжение.

Как сообщалось ранее, британский актер Орландо Блум не видит себя в новом сериале "Властелина колец" от Amazon по вселенной книг Джона Рональда Руэла Толкина.