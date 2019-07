Компания HBO анонсировала съемки фильма о легендарном модельере

Поэтому знаменитые киностудии одна за другой представляют фильмы о легендарных людях. На днях компания HBO объявила о съемках киноленты о модельере Ральфе Лорене.

Дизайнер Ральф Лорен в 79 лет может похвастаться не только большими доходами и успешным брендом, но и престижными наградами, в частности, орденом Почетного легиона. Именно об этой легендарной фигуре в мире моды представители HBO решили снять документальную киноленту. Свое решение они разместили на официальной странице в Twitter.

По их данным, полнометражный фильм получит название Very Ralph. В фильме расскажут историю успеха Ральфа Лорена, его личной жизни и перипетий в достижении мировой славы. Зрители также смогут увидеть, как обычному американцу удалось создать дом моды Ralph Lauren и диктовать тренды в фэшн-индустрии.

"Обладая способностью превращать свои мечты в реальность, Ральф Лорен построил глобальную сеть на миллиарды долларов... В фильме он отмечает свое 60-летие в бизнесе. Лорен размышляет о своем развитии от обычного парня из Бронкса, который не знал, что такое мода, до легенды американского стиля, которого уважают во всем мире", – говорится в анонсе.

