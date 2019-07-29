Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
Нефедов: Новая таможня будет создана где-то к концу сентября
Нефедов: Новая таможня будет создана где-то к концу сентября
Появились претенденты на Рибери: список клубов
Появились претенденты на Рибери: список клубов
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд

Компания HBO анонсировала съемки фильма о легендарном модельере

Компания HBO анонсировала съемки фильма о легендарном модельере
21:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Пожалуй, биографические фильмы стали своеобразными трендами.

Поэтому знаменитые киностудии одна за другой представляют фильмы о легендарных людях. На днях компания HBO объявила о съемках киноленты о модельере Ральфе Лорене.

Дизайнер Ральф Лорен в 79 лет может похвастаться не только большими доходами и успешным брендом, но и престижными наградами, в частности, орденом Почетного легиона. Именно об этой легендарной фигуре в мире моды представители HBO решили снять документальную киноленту. Свое решение они разместили на официальной странице в Twitter.

По их данным, полнометражный фильм получит название Very Ralph. В фильме расскажут историю успеха Ральфа Лорена, его личной жизни и перипетий в достижении мировой славы. Зрители также смогут увидеть, как обычному американцу удалось создать дом моды Ralph Lauren и диктовать тренды в фэшн-индустрии.

"Обладая способностью превращать свои мечты в реальность, Ральф Лорен построил глобальную сеть на миллиарды долларов... В фильме он отмечает свое 60-летие в бизнесе. Лорен размышляет о своем развитии от обычного парня из Бронкса, который не знал, что такое мода, до легенды американского стиля, которого уважают во всем мире", – говорится в анонсе.

Ральф Лорен получил почетный орден Британской империи

Ожидается, что режиссером и продюсером фильма станет Сьюзен Лейли. В киноленте будет откровенное интервью с дизайнером и архивные кадры с ним. Кроме этого, в фильме можно будет увидеть истории людей, которые причастны к творчеству Ральфа Лорена. в частности, главного редактора американского Vogue Анны Винтур, дизайнеров Дианы фон Фюрстенберг и Карла Лагерфельда, политика Хиллари Клинтон, модели Наоми Кэмпбелл. Мировая премьера фильма Very Ralph состоится 12 ноября 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, HBO, Байопик, Ральф Лорен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 День ангела Юлии: значение имени и поздравления
05 Англичане снова недовольны Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
У Зеленского знают, как бороться со &quot;зрадой&quot; и &quot;фейками&quot;
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Компания HBO анонсировала съемки фильма о легендарном модельере
Компания HBO анонсировала съемки фильма о легендарном модельере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь