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Четверг, 20.06.2019
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Ральф Лорен получил почетный орден Британской империи
Ральф Лорен получил почетный орден Британской империи

Ральф Лорен получил почетный орден Британской империи

Ральф Лорен получил почетный орден Британской империи
18:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитый 79-летний американский модельер и бизнесмен Ральф Лорен стал первым дизайнером из США, которого наградили почетным орденом Британской империи.

Закрытая церемония состоялась 19 июня в Букингемском дворце Лондона.

В издании JustJared сообщается, что такой награды основатель одноименной марки был удостоен "за ключевую роль в укреплении трансатлантических культурных и экономических связей, ведущую роль в глобальной индустрии моды и американского стиля на протяжении почти полувека". Новость о предстоящей награде Ральфа Лорена появилась в сети еще в ноябре 2018 года.

На почетном мероприятии присутствовал сам Ральф Лорен, его жена Рикки Анн Лоу-Мар и их дети. Вся семья надела классический вечерний family-look согласно дресс-коду Букингемского дворца. Престижную награду дизайнеру вручал принц Чарльз, сын Елизаветы II и первый престолонаследник после ее смерти.

 
 
 
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@ralphlauren has been honoured with an honorary knighthood for services to fashion. Seventy-nine-year-old Lauren, who is still executive chairman and chief creative officer of the eponymous brand, started off selling kipper ties in the Bronx. Now he has some 450 global stores, with revenue of more than $6.6 billion, and has designed outfits for the American Olympic team and Wimbledon officials. He was presented with the insignia by His Royal Highness The Prince Of Wales in a private ceremony at Buckingham Palace. He’s the first American fashion designer to receive the accolade. A pioneer, celebrated by his peers in the industry, he has had an immeasurable influence on how the world appreciates and celebrates American style. #ralphlauren #rl #knighthood #sir #menswear #designer #gentleman #styleicon #icon #menwithclass #menstyle #princecharles #pioneer #influencer #mensfashion #style #polobyralphlauren #lifestyle

Публикация от GC (@gentlemanscodes)

"Меня всегда вдохновляла история, традиции и культура Великобритании и исторические отношения, которые разделяют наши две страны. Это одна из самых значимых для меня наград", – поделился после празднования Ральф Лорен.

Стоит добавить, что ранее дизайнер был удостоен титула "Легенда моды" Советом дизайнеров США, отличия "Ключ от города Нью-Йорка" (за выдающийся вклад в гражданскую деятельность), французского Ордена Почетного легиона (за его вклад в историю как дизайнера, бизнес-лидера и благодетеля), награды премии British Fashion Awards и других, поэтому его бренд стал еще популярнее в мире. У него одеваются как первые звезды Голливуда, так и представители британской королевской семьи: в прошлом – принцесса Диана, а сейчас – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

"Это такая честь!": Оливии Колман вручили рыцарский орден Британской империи

Ранее среди выдающихся американцев ордена Британской империи удостаивались такие фигуры, как бывшие президенты США Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший; актриса Анджелина Джоли; режиссер Стивен Спилберг; предприниматель Билл Гейтс и его жена Белинда.

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Награждение, Дизайнер, Награда, Модельер, Орден Британской империи, Ральф Лорен, Легенда моды.
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