Ральф Лорен получил почетный орден Британской империи

Новости шоу бизнеса: Знаменитый 79-летний американский модельер и бизнесмен Ральф Лорен стал первым дизайнером из США, которого наградили почетным орденом Британской империи.

Закрытая церемония состоялась 19 июня в Букингемском дворце Лондона.

В издании JustJared сообщается, что такой награды основатель одноименной марки был удостоен "за ключевую роль в укреплении трансатлантических культурных и экономических связей, ведущую роль в глобальной индустрии моды и американского стиля на протяжении почти полувека". Новость о предстоящей награде Ральфа Лорена появилась в сети еще в ноябре 2018 года.

На почетном мероприятии присутствовал сам Ральф Лорен, его жена Рикки Анн Лоу-Мар и их дети. Вся семья надела классический вечерний family-look согласно дресс-коду Букингемского дворца. Престижную награду дизайнеру вручал принц Чарльз, сын Елизаветы II и первый престолонаследник после ее смерти.

"Меня всегда вдохновляла история, традиции и культура Великобритании и исторические отношения, которые разделяют наши две страны. Это одна из самых значимых для меня наград", – поделился после празднования Ральф Лорен.

Стоит добавить, что ранее дизайнер был удостоен титула "Легенда моды" Советом дизайнеров США, отличия "Ключ от города Нью-Йорка" (за выдающийся вклад в гражданскую деятельность), французского Ордена Почетного легиона (за его вклад в историю как дизайнера, бизнес-лидера и благодетеля), награды премии British Fashion Awards и других, поэтому его бренд стал еще популярнее в мире. У него одеваются как первые звезды Голливуда, так и представители британской королевской семьи: в прошлом – принцесса Диана, а сейчас – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Ранее среди выдающихся американцев ордена Британской империи удостаивались такие фигуры, как бывшие президенты США Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший; актриса Анджелина Джоли; режиссер Стивен Спилберг; предприниматель Билл Гейтс и его жена Белинда.