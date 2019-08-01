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Четверг, 01.08.2019
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Индиана Джонс вернется на экран в 2021

Индиана Джонс вернется на экран в 2021
05:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости культуры: 77-летний Индиана Джонс возвращается. Новый фильм выйдет в 2021 году.

Пятая часть культового приключенческого фильма об археологе Индиане Джонсе выйдет в июле 2021 года.

Об этом пишет Maxim.

Режиссером продолжения эпопеи об американском археологе снова станет Стивен Спилберг, а роль главного героя традиционно исполнит Харрисон Форд, который две недели назад отметил 77-летие.

Издание сообщает, что изначально старт съемок планировался на апрель 2019 года, однако у создателей фильма появились трудности с написанием сценария. В итоге дату съемок перенесли на 2020 год.

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Пятая часть приключенческого боевика станет первым фильмом, в котором в разработке сценария не примет участие Джордж Лукас.

Создатель "Звездных войн", который придумал персонажа Индиану Джонса еще в 1973 году, на этот раз выступит в роли исполнительного продюсера картины.

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Все по теме:

Фильмы, Харрисон Форд, Стивен Спилберг, Индиана Джонс, Джордж Лукас.
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