"Червона рута. Новая история": В Украине снимут фильм за песнями Ивасюка

Новости культуры: Над сценарием работает украинский драматург Павел Арье ("В начале и в конце времен").

Компания FILM.UA Group начинает работу над новым проектом — романтической комедией "Червона рута. Новая история".

"Создатели держат сюжет фильма в секрете, но намекают, что именно музыка - а точнее, незабываемые песни Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори", "Водограй", "Червона рута" и множество других - станут лейтмотивом ленты, а на их фоне развернется романтическая история любви", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы фильма обещают переосмыслить наследие Ивасюка и показать, насколько современными и актуальными могут стать его песни.

Сообщается, что автор идеи и продюсер – Наталья Якимович ("Тина Кароль. Сила любви и голоса", "Операция "Крым", "Зима, что нас изменила"). "Червона рута. Новая история" станет ее дебютом в полном метре.

Напомним, В апреле создатели черно-белого хоррора "Маяк" порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами. Теперь пришла пора увидеть дебютный трейлер картины.