Первый трейлер хоррора "Маяк" будоражит всю сеть (Видео)

Новости культуры: Точная дата премьеры фильма пока неизвестна.

В апреле создатели черно-белого хоррора "Маяк" порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами. Теперь пришла пора увидеть дебютный трейлер картины.

Полутораминутный ролик подтвердил предположение о том, что режиссер снял фильм в черно-белом цвете. Благодаря такому ходу и проникновенному саундтреку происходящее на экране становится по-настоящему жутким. Сюжет хоррора переносит зрителей в конец 19 века и знакомит с Ифраимом Уинслоу, который устраивается ассистентом к Томасу Уэйку, старому смотрителю маяка в Новой Англии. Несмотря на то, что отношения двух смотрителей постепенно становятся теплее, Уэйк не позволяет Уинслоу самому управляться с фонарем.

Постановщиком проекта выступил Роберт Эггерс. Премьера "Маяка" состоялась на Каннском кинофестивале, где картина завоевала приз ФИПРЕССИ - международной федерации кинопрессы. Предыдущая работа Эггерта - "Ведьма" - имела большой успех и одиннадцать раз окупила свой бюджет в прокате. Зрители и критики хорошо приняли детективный фильм ужасов и теперь возлагают большие надежды на новый проект.