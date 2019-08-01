Дженсен Эклс о финальной сцене сериала "Сверхъестественное": "Будет по-настоящему тяжело"

Новости культуры: Концовка сериала готовит нам что-то такое, что даже у актеров получилось принять не сразу.

"Сверхъестественное" отсчитывает последние месяцы до финала: в октябре сериал в последний раз вернется в эфир с новым и по совместительству финальным 15-м сезоном, и его концовка уже прописана и определена. Дженсен Эклс в новом интервью рассказал, что принять эту концовку у него получилось не сразу.

В интервью CinemaBlend журналисты спросили Дженсена, на протяжении почти пятнадцати лет игравшего роль Дина Винчестера, в какой степени он был вовлечен в создание финала "Сверхъестественного" – и вот что ответил актер:

"Это было что-то вроде "давайте поймем, где и как все закончится". Как именно мы доберемся до финала – это решать сценаристам, они все придумают сами. Так что, когда мы отправились на встречу со сценаристами в Лос-Анджелесе месяца полтора назад, обсуждали мы именно их идею о том, какой должна быть концовка. Обсуждалось это со всеми, кто принимает участие в создании сериала. И у меня, если честно, возникли с этой идеей проблемы. По какой-то причине у меня не сразу получилось это принять. Я промучился неделю, не понимая, почему мне так сложно это переварить – и позвонил старинному другу".

Учитывая, насколько эмоциональным получилось прощание Дженсена Эклса, Джареда Падалеки и Миши Коллинза с фанатами на Comic-Con 2019 (а к этому моменту актеры уже знали концовку), не удивительно, что "переварить" сам факт завершения путешествия длиной в 15 лет Дженсену – как и его коллегам – так сложно.

"Старинным другом" оказался, как прояснил исполнительный продюсер сериала Роберт Сингер, сам создатель "Сверхъестественного", Эрик Крипке, покинувший проект после 5-го сезона. По словам Эклса, он позвонил Крипке, потому что нуждался в некоей "ясности":

"Я рассказал ему, какой у нас план, и мне нужна была какая-то ясность. И он мне эту ясность дал. Потом я позвонил еще и Бобу [Сингеру], и он прояснил все для меня еще больше. Так что теперь я в каком-то смысле даже жду этого с нетерпением. Думаю, это будет круто – и очень эмоционально. Мы уже запланировали снять финальную сцену в самый последний день съемок. Нам даже добавили один дополнительный день – только под эту финальную сцену. Будет по-настоящему тяжело".