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Пятница, 02.08.2019

Опубликован трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем (Видео)

Мировой прокат ленты, в которой сыграют Бенедикт Камбербэтч, Джордж МакКей и Дин-Чарлз Чапман планируется в январе 2020 года. В разгар Первой мировой войны двое молодых британских солдат, Шофилд (Джордж Маккей, "Капитан Фантастик") и Блейк (Дин-Чарльз Чапмен, "Игра престолов") получают, казалось бы, невозможную задачу. Они должны пересечь вражескую территорию и донести сообщение о том, что может остановить смертельную атаку. Сообщается, что Universal Pictures планирует выпустить фильм на внутреннем рынке 25 декабря 2019 года и в широкий прокат 10 января 2020 года.
24tv.ua
Фото: pixabay.com
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Фильм, Видео, Драма, Бенедиктом Камбербэтчем.
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