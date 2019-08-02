Опубликован трейлер военной драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем (Видео)

Мировой прокат ленты, в которой сыграют Бенедикт Камбербэтч, Джордж МакКей и Дин-Чарлз Чапман планируется в январе 2020 года. В разгар Первой мировой войны двое молодых британских солдат, Шофилд (Джордж Маккей, "Капитан Фантастик") и Блейк (Дин-Чарльз Чапмен, "Игра престолов") получают, казалось бы, невозможную задачу. Они должны пересечь вражескую территорию и донести сообщение о том, что может остановить смертельную атаку. Сообщается, что Universal Pictures планирует выпустить фильм на внутреннем рынке 25 декабря 2019 года и в широкий прокат 10 января 2020 года.