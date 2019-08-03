Риз Уизерспун снимется в экранизации фантастического рассказа Томаса Пирса

Новости культуры: Сценарий будущей ленты напишет сам автор рассказа Томас Пирс.

Риз Уизерспун, которая станет продюсером драмы "Лига жен", а также Саймон Кинберг приобрели права на экранизацию научно-фантастического рассказа Томаса Пирса Tardy Man, опубликованного в издании The New Yorker.

Как сообщает Deadline, в фильме, который будет называться "Пайрос" (Pyros), Уизерспун также исполнит одну из главных ролей.

В центре сюжета - группа технически усовершенствованных людей, которые носят огнеупорные костюмы, соединенные с их позвоночниками. Все они работают на корпорацию, занимающуюся спасением из пожаров имущества богатых и знаменитых персон.

При этом всем обладателям костюмов строго-настрого запрещено отвлекаться от главной задачи, даже если рядом в смертельной опасности оказались живые люди. Но однажды главный герой решит нарушить это правило.

О дате выхода фильма "Пайрос" не сообщается.