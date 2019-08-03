Трейлер третьего сезона "13 причин почему" интригует сеть (Видео)

Новости культуры: Премьера новых серий состоится 23 августа 2019 года.

Netflix представил трейлер нового сезона сериала о школьной травле и проблемах подростков "13 причин почему", который был продлен на четвертый еще до выхода третьего сезона.

В новых сериях герои попытаются выяснить причину загадочного убийства одного из учеников "Либерти Хай" Брюса Уокера.

Напомним, "13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера 2007 года. Первый сезон получил неоднозначную реакцию у зрителей и критиков. Сериал завоевал широкую популярность, но его создателей обвинили в романтизации суицида. Второй сезон вышел на Netflix 18 мая, а выход третьего запланирован на 23 августа 2019 года.