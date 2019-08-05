Стало известно, что создателям оригинального "Короля Льва" не понравился игровой ремейк (Видео)

Новости культуры: Кроме зрителей и критиков против ленты высказались и создатели анимационного оригинала во главе с аниматором Дэвидом Стефаном.

Ремейк "Короля Льва" пополнил ряды самых кассовых проектов студии Disney, однако это не значит, что от фильма в восторге все.

Учитывая, что ремейк "Короля Льва" копирует мультфильм покадрово, журналистам было интересно услышать мнение его создателей. Представитель издания HuffPost обратился за комментариями к 13 аниматорам, работавшим над анимационным фильмом. Из тех, кто откликнулся, трое заявили, что не собираются смотреть ремейк, двое коротко отозвались о самой тенденции в целом и только один раскритиковал фильм Джона Фавро.

"У меня будут большие неприятности, если я посмею прокомментировать “другую” версию", — признался один из аниматоров. Другой был чуть более многословен: "Многие создатели 2D-анимации очень недовольны этими 3D-ремейками. Возможно, если бы мы получали определенный процент с прибыли, все было бы иначе".

Дэвид Стефан, который в 90-ых годах работал над дизайном гиен в "Короле Льве", был расстроен новой политикой Disney и ее желанием заработать легкие деньги. А ведь это студия, которая ставила на первое место оригинальность и искусство. Стефан раскритиковал не только подход к созданию контента, но и сам фильм.

"Я большой поклонник живописи. Вы можете проследить, как эволюционировало творчество от импрессионистов в 19 веке до последователей Джексона Поллока в 50-е годах. Но нынешняя тенденция будто говорит: “О, давайте возьмем эту потрясающую работу великого Моне и перерисуем ее так, как она должна выглядеть в реальности”. Что до новой озвучки персонажей, я думаю, она была слабой, какой-то деревянной. Дизайн персонажей не позволил мне погрузиться в фильм. Это было слишком реально и очень дешево", — посетовал аниматор.