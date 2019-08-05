В Сети представлен первый трейлер сериала "Кэти Кин" по вселенной "Ривердейла"

Новости культуры: Наконец все желающие могут оценить дебютный ролик, который обещает зрителям политкорректных героев, яркие костюмы, зажигательные танцы.

В августе прошлого года канал CW анонсировал второй спин-офф "Ривердейла", на главную роль в котором утвердили звезду "Милых обманщиц" Люси Хейл.

Пока одни герои во вселенной "Ривердейла" имеют дело с загадочными убийствами, а другие бросают вызов Сатане, Кэти Кин собирается ворваться в мир моды, к чему она готовилась с самого детства. Кроме начинающего модельера, свои мечты в стенах Нью-Йорка попытаются осуществить еще три знаковых персонажа из Archie Comics.

Хорхе пытается пробиться на Бродвей, Пеппер мечтает возглавить империю, а Джози, покинувшая Ривердейл, хочет построить сольную карьеру певицы.

Разработкой сериала занимается создатель "Ривердейла" и "Леденящих душу приключений Сабрины" Роберто Аггире-Сакаса. Помимо Люси Хейл, главные роли в шоу исполнят Эшли Мюррей, Джонни Бошам, Джулия Чан, Камилла Хайд, Зейн Хольц и другие.