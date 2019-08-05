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Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде - "Бонд 25"
Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде - "Бонд 25"

Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде - "Бонд 25"
18:29 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры: В настоящее время член королевской семьи обдумывает предложение.

По данным издания , сыну королевы Великобритании предложили сыграть камео, когда принц посетил съемочную площадку кинокартины и встретился с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом. В настоящее время принц Чарльз обдумывает предложение.

Источник, близкий к съемочной группе, рассказал, что создатели фильма считают, что поклонники Бондианы придут в восторг при появлении принца в картине. По их мнению, он является воплощением всего британского и идеально подходит.

Отметим, что члены королевской семьи не впервые появляются на съемочной площадке. Так, британские принцы Уильям и Гарри сыграли штурмовиков в фильме "Звездные войны: Последние джедаи".

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Кроме того, в 2012 году королева Великобритании Елизавета II снялась в ролике по случаю открытия XXX летних Олимпийских игр в Лондоне. В видео королеву на церемонию открытия доставил на вертолете Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга.

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Джеймс Бонд, Фильм, Королевская семья, Принц Чарльз.
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