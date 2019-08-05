Премьеру финального сезона сериала "Родина" перенесли на 2020 год

Новости культуры: Из-за затяжного съемочного процесса было принято решение перенести релиз.

Восьмой сезон сериала "Родина", который станет финальным, выйдет 9 февраля 2020 года. Об этом сообщили руководители канала Showtime, пишет The Hollywood Reporter.

Изначально старт заключительного сезона был запланирован на июнь 2019 года, однако из-за затяжного съемочного процесса было принято решение перенести релиз на полгода вперед. Сейчас съемочная группа находится в Марокко.

Всего в новом сезоне будет 12 серий.

В последнем сезоне героиня Клэр Дэйнс, Кэрри Мэттисон восстанавливается после пребывания в российском ГУЛАГе. Ее коллега Сол (Мэнди Пэтинкин) нуждается в ее поддержке как никогда: новый президент США требует прекратить войну в Афганистане, а для этого требуются связи и опыт, которые есть только у Кэрри.

Напомним, премьера сериала состоялась в 2011 году. Он был отмечен семью статуэтками "Эмми" и пятью "Золотыми глобусами".