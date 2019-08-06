Появился финальный трейлер фильма "Фокстер&Макс" (Видео)

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Вышел финальный трейлер украинского семейного фантастического фильма "Фокстер & Макс". Сам фильм выйдет на экраны кинотеатров уже 19 сентября. Об этом сообщает пресс-службаГоскино.

"Это очень важный для нас фильм, и мы также ждем его выхода в прокат. Ожидается, что "Фокстер & Макс" станет одним из крупнейших кинособытий осени", - подчеркивает председатель Госкино Филипп Ильенко.

"Фокстер & Макс" - украинский семейный фантастический фильм о приключениях мальчика и пса-супергероя. По сюжету, школьник Макс находит баллончик с нанокрасками и рисует изображение собаки. Неожиданно нарисованное парнем граффити оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает за ними охотиться.

"Еще немного, и этот город будет моим", - говорит главный антагонист фильма Мирон, намекая на свои коварные планы. Преступника сыграл польский актер Томаш Освечински.

Как рассказывает режиссер фильма Анатолий Матешко, за кадром Томаш - добрый человек с отличным чувством юмора. "Поэтому даже когда он играет абсолютное зло, все равно оставляет зрителям шанс на улыбку и положительные эмоции", - сообщает режиссер.

Сам Томаш Освечински считает, что "Фокстер и Макс" - это настоящий "голливудский" фильм. "Я был приятно удивлен количеством трюков, спецэффектов и профессионализмом украинской команды на съемочной площадке! Особенно большое впечатление произвели на меня дети, сыгравшие главных героев. Такие юные актеры, но так легко справлялись со своей работой!" - вспоминает он.

Главные роли - Макса и его подруги Сони - в фильме сыграли юные актеры из Тернополя Богдан Козий и Виталия Турчин, для которых эти съемки стали дебютными в кино. Именно их герои в команде с суперсобакой Фокстером будут оказывать сопротивление преступникам и спасать мир.

Производством фильма "Фокстер & Макс" занимается кинокомпания Prоnto Film. Над сценарием работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко. Фильм снят при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда. Дистрибуцией картины занимаются FILM.UA Distribution и MMD UA.