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Появился финальный трейлер фильма "Фокстер&Макс" (Видео)

Появился финальный трейлер фильма "Фокстер&Макс" (Видео)
11:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости культуры: Посмотреть трейлер можно на YouTube-канале Госкино.

Вышел финальный трейлер украинского семейного фантастического фильма "Фокстер & Макс". Сам фильм выйдет на экраны кинотеатров уже 19 сентября. Об этом сообщает пресс-службаГоскино. 

"Это очень важный для нас фильм, и мы также ждем его выхода в прокат. Ожидается, что "Фокстер & Макс" станет одним из крупнейших кинособытий осени", - подчеркивает председатель Госкино Филипп Ильенко. 

"Фокстер & Макс" - украинский семейный фантастический фильм о приключениях мальчика и пса-супергероя. По сюжету, школьник Макс находит баллончик с нанокрасками и рисует изображение собаки. Неожиданно нарисованное парнем граффити оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает за ними охотиться.

"Еще немного, и этот город будет моим", - говорит главный антагонист фильма Мирон, намекая на свои коварные планы. Преступника сыграл польский актер Томаш Освечински. 

Как рассказывает режиссер фильма Анатолий Матешко, за кадром Томаш - добрый человек с отличным чувством юмора. "Поэтому даже когда он играет абсолютное зло, все равно оставляет зрителям шанс на улыбку и положительные эмоции", - сообщает режиссер. 

Сам Томаш Освечински считает, что "Фокстер и Макс" - это настоящий "голливудский" фильм. "Я был приятно удивлен количеством трюков, спецэффектов и профессионализмом украинской команды на съемочной площадке! Особенно большое впечатление произвели на меня дети, сыгравшие главных героев. Такие юные актеры, но так легко справлялись со своей работой!" - вспоминает он. 

Главные роли - Макса и его подруги Сони - в фильме сыграли юные актеры из Тернополя Богдан Козий и Виталия Турчин, для которых эти съемки стали дебютными в кино. Именно их герои в команде с суперсобакой Фокстером будут оказывать сопротивление преступникам и спасать мир. 

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Производством фильма "Фокстер & Макс" занимается кинокомпания Prоnto Film. Над сценарием работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко. Фильм снят при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда. Дистрибуцией картины занимаются FILM.UA Distribution и MMD UA.

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Фильмы, Трейлер, Финальный трейлер, Фокстер &amp; Макс.
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