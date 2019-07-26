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Стало известно, какой львенок стал прототипом Симбы в "Короле Льве"

Стало известно, какой львенок стал прототипом Симбы в "Короле Льве"
15:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости культуры: После мировой премьеры мультфильма "Король Лев" 19 июля 2019 года львенок стал настоящей звездой интернета.

Анимационная лента от студии Disney "Король Лев" уже бьет рекорды по кассовым сборам, а обсуждения вокруг нее не угасают. Вы знали, что для создания персонажей создатели комбинировали CGI-графику с "живыми" кадрами животных, поэтому они получились такими реалистичными?

Один из главных героев мультфильма – Симба – тоже имел своего реального прототипа и им стал очаровательный львенок Бахати из Даллаского зоопарка, США, сообщает Bored Panda. Когда стартовала работа над мультфильмом, работники учреждения направили киностудии Disney видеоролик с львенком-девочкой, которая, похоже, покорила разработчиков. Ведь между Симбой и Бахати невероятное сходство.

Самый известный львенок мира вероятно получил свои движения от нашей Бахати. Когда ей исполнился всего месяц, мы отправили студии Дисней видео с ее движениями для команды аниматоров, – говорится в посте группы в Facebook Даллаского зоопарка. 

В Сети появился новый тизер культового ремейка от Disney "Король Лев" (Видео)

Сейчас львенок сильно вырос, однако до сих пор находится под опекой своей матери-львицы.

Напомним, научно-фантастический сериал продюсеров Мэтта и Росса Дафферов до последнего держал интригу относительно любых деталей премьерного сезона. Финальный трейлер даже был опубликован всего неделю назад.

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Фильмы, Кино, Животные, Львенок, Король Лев.
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