В сети появился первый тизер украинской сказки "Адская Хоругва" (Видео)

Представлен первый тизер украинского фильма для детей "Адская Хоругва, или Казацкое Рождество" режиссера Михаила Кострова. Ролик опубликован на странице киноленты в Facebook.
Картина снята по сценарию известного украинского сказочника Сашка Лирныка (Александр Власюк), по мотивам его же произведения "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід".
Главные роли в картине сыграли Константин Линартович, Григорий Бакланов, Леся Самаева, Александр Пожарский, Владимир Заднепровский, Диана Розовлян и другие.
Сказка насыщена интересными персонажами, яркими костюмами, оригинальным гримом, многими превращениями, волшебницами и ведьмами, маленькими котятами, которые охотно станут друзьями казакам и всему казацкому роду.
В прокат картина выйдет с 1 января 2020 года.