В сети появился первый тизер украинской сказки "Адская Хоругва" (Видео)

Новости культуры: Картина снята по сценарию известного украинского сказочника Сашка Лирныка, по мотивам его же произведения.

Представлен первый тизер украинского фильма для детей "Адская Хоругва, или Казацкое Рождество" режиссера Михаила Кострова. Ролик опубликован на странице киноленты в Facebook.

Картина снята по сценарию известного украинского сказочника Сашка Лирныка (Александр Власюк), по мотивам его же произведения "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід".

Главные роли в картине сыграли Константин Линартович, Григорий Бакланов, Леся Самаева, Александр Пожарский, Владимир Заднепровский, Диана Розовлян и другие.

Сказка насыщена интересными персонажами, яркими костюмами, оригинальным гримом, многими превращениями, волшебницами и ведьмами, маленькими котятами, которые охотно станут друзьями казакам и всему казацкому роду.

В прокат картина выйдет с 1 января 2020 года.