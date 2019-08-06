Дольф Лундгрен сыграет в новом сериале Сильвестра Сталлоне

Новости культуры: Звезды Голливуда Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне начали совместную работу над сериалом о секретном агенте The International.

Сталлоне станет одним из исполнительных продюсеров и, возможно, режиссером пилотной серии. Появится ли он на экране – неизвестно, но в любом случае примет участие в производстве, которым заведует его компания Balboa Productions. Об этом актер написал в своем Instagram.

Как сообщает Deadline, сценарий проекта написал Кен Санцел, а главную роль сыграет сам Лундгрен, который предстанет в образе тайного спецагента департамента безопасности ООН.

По информации издания, права на показ намерены приобрести главные телевизионные сети Fox, CBS и NBC, а также Netflix и Apple.

Дата релиза сериала и другие подробности сюжета и актерского состава пока не известны.