Боевик "Безумный Макс: Дорога ярости" получит два сиквела

Новости культуры: Постапокалиптический боевик 2015 года "Безумный Макс: Дорога ярости" получит два продолжения – мужское и женское.

Об этом в интервью изданию Indiewire рассказал создатель и режиссер дизельпанк-франшизы Джордж Миллер.

"Есть две истории, обе с участием Безумного Макса, и одна из них – история Фуриосы. Мы все еще решаем вопросы со студией Warners, но уже вполне ясно, что это определенно случится", – сказал Миллер.

Напомним, "Дорога ярости" стала перезапуском культовой трилогии "Безумный Макс" с Мелом Гибсоном в главной роли. На сей раз образ Макса Рокатански воплотил Том Харди. Его экранной партнершей стала Шарлиз Терон, которая сыграла военачальницу Фуриосу. Картина собрала 6 технических "Оскаров" в 2016 году и была номинирована еще в четырех категориях, в том числе "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

После завершения проката фильма Миллер подал в суд на студию Warner Bros. из-за недополученных доходов. Режиссеру не выплатили обещанный бонус в 7 миллионов долларов. Студия аргументировала это тем, что Миллер в ходе съемок вышел за рамки оговоренного бюджета. Судебная тяжба, которая не завершена до сих пор, стала основной причиной задержки выхода новой части франшизы. Тем временем, Том Харди успел сняться в нескольких проектах, например, очень успешном сериале "Табу", супергеройском боевике "Веном" и байопике гангстера Аль Капоне "Фонзо". Последний должен выйти в украинский прокат в конце октября.