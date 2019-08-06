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"Форсаж: Хоббс и Шоу": Киану Ривз мог появиться в фильме

"Форсаж: Хоббс и Шоу": Киану Ривз мог появиться в фильме
22:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Режиссер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" Дэвид Литч очень хотел включить в фильм камео Киану Ривза.

По его словам, он регулярно связывался с актером и не бросил эту затею даже после окончания съемок. Но в итоге режиссер понял, что актеру не найдется места в боевике.

Информация начала расходиться из-за того, что мы действительно разговаривали с Киану. Причем еще до того, как у нас на руках была окончательная версия сценария. Я периодически общался с ним на протяжении съемок, мы вместе пытались найти для него подходящую роль. Мне очень хотелось, чтобы это было не просто мелкое камео для какого-то трюка, а настоящий задел на будущее, — сказал Литч.

Постановщик намекнул, что для Ривза еще может найтись место во вселенной "Форсажа". Например, загадочного руководителя террористической организации "Этеон" — компании, на которую работал злодей Брикстон, так и не показали. Вполне вероятно, что в случае появления у "Хоббса и Шоу" продолжения эту тему разовьют.

Опубликован сюжет и трейлер "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Видео)

Честно говоря, окончательного решения у нас нет. Мы хотели оставить финал открытым. У нас со сценаристом Крисом Морганом и продюсерами есть много идей на этот счет, но мы бы не хотели ставить себе ограничения прямо сейчас, — заявил режиссёр.

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Киану Ривз, Режиссер, Дэвид Литч, Форсаж: Хоббс и Шоу.
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