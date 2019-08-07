Сериал "Атланта" продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего

Новости культуры:Сериал Дональда Гловера "Атланта" продлен на четвертый сезон.

Руководство американского телеканала FX объявило о продлении сериала "Атланта" на четвертый сезон еще до выхода третьего.

Как сообщает Variety, задержки с производством шоу связывают с плотным графиком его создателя и исполнителя одной из главных ролей Дональда Гловера (Childish Gambino).

Теперь же, съемки и третьего, и четвертого сезонов запланированы на весну 2020 года. В каждом сезоне покажут по восемь серий. Даты выходов третьего и четвертого сезонов пока не называются.

В сериале также играют Брайан Тайри Генри, Зази Битц и Лейкит Стэнфилд. Шоураннером выступает Пол Симмс.

В центре сюжета — братья из Атланты, которые мечтают стать известными рэп-исполнителями. Только так они смогут доказать себе и окружающим, что чего-то стоят. Однако у молодых людей совершенно разные взгляды на процесс создания музыки.

Отметим, что за "Атланту" Гловер получил две премии "Эмми" за лучшую мужскую роль в комедийном сериале и лучшую режиссуру, а также премии "Золотой глобус" за лучший комедийный сериал и лучшую мужскую роль в комедийном сериале.