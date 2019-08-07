Вышел трейлер второго сезона супергеройского сериала от DC (Видео)

Новости культуры:В сети появились первые ролики грядущего второго сезона супергеройского сериала от DC "Титаны".

В основе сюжета классические комиксы — New Teen Titans Джорджа Переса и Мерва Вулфмана.

В первом сезоне зрители познакомились с Рэйвен, которая обратилась за помощью к бывшему напарнику Бэтмена Робину, чтобы остановить своего злого отца Тригона. В процессе к ним присоединились и другие герои, которые начинают вместе бороться со злом.

Пока о сюжете продолжения известно мало, однако, судя по ролику, Дику Грейсону и его команде предстоит сразиться с Дефстроуком, которого показали в конце проморолика.

Премьера второго сезона "Титанов" состоится 6 сентября.