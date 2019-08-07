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Вышел трейлер второго сезона супергеройского сериала от DC (Видео)

Вышел трейлер второго сезона супергеройского сериала от DC (Видео)
17:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:В сети появились первые ролики грядущего второго сезона супергеройского сериала от DC "Титаны".

В основе сюжета классические комиксы — New Teen Titans Джорджа Переса и Мерва Вулфмана.

В первом сезоне зрители познакомились с Рэйвен, которая обратилась за помощью к бывшему напарнику Бэтмена Робину, чтобы остановить своего злого отца Тригона. В процессе к ним присоединились и другие герои, которые начинают вместе бороться со злом.

Пока о сюжете продолжения известно мало, однако, судя по ролику, Дику Грейсону и его команде предстоит сразиться с Дефстроуком, которого показали в конце проморолика.

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Премьера второго сезона "Титанов" состоится 6 сентября.

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Сериал, Трейлер, DC, Титаны, Супергеройский сериал.
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