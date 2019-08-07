Продолжение "Дэдпула" не получит рейтинг R

Новости культуры:Режиссер "Дэдпула 2" считает, что продолжению необязательно иметь взрослый рейтинг

К огромному удовольствию фанатов "Дэдпула" сиквелу кинокомикса о говорливом наемнике удалось побить оригинал по уровню юмора, экшена и драмы. А вот будет ли таким триквел картины, уже под большим вопросом, поскольку режиссер Дэвид Литч рассудил, что "Дэдпулу" необязательно иметь взрослый рейтинг.

Именно рейтинг R выделил картину об антигерое на фоне всех остальных подобных проектов и принес студии Fox сотни миллионов долларов. Однако теперь сумасшедший наемник Уэйд Уилсон вернулся "домой" — в студию Marvel. Поклонники переживали, что руководство Disney просто не позволит продолжению "Дэдпула" выйти во взрослом рейтинге, и это уничтожит картину.

А вот что на этот счет сказал постановщик Дэвид Литч: Да, у фильма рейтинг R, но он не обязательно должен выпускаться под брендом Marvel. В то же время ему не обязательно иметь взрослый рейтинг, а Disney не обязательно делать проекты только с рейтингом PG-13. Я думаю, мы найдем золотую середину.

Напомним, глава студии Боб Айгер успокоил фанатов "Дэдпула" и заверил, что смягчать тон фильма никто не будет, вместо этого руководство планирует запустить отдельный бренд, под которым будут выходить высокорейтинговые картины. Однако будет ли все так, а не иначе, доподлинно неизвестно.

Для меня загадка, как Disney собирается ввести “Дэдпула” в киновселенную Marvel, но исходя из того, что я слышал, все идет хорошо, — поделился Литч.

Отметим, что создатели уже выпускали в прокат смягченную версию "Дэдпула", однако этот эксперимент оказался успешным лишь в Китае. Во всех остальных странах фильм показал неутешительные результаты.