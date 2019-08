Netflix запускает сериал по мотивам серии подростковых книг "Клуб нянек"

Сервис Netflix начал производство сериала по мотивам серии подростковых книг Энн М. Мартин "Клуб нянек" (The Baby-Sitters Club).

Как сообщается на странице Netflix в Twitter, главные роли в картине сыграют Алисия Сильверстоун ("Бэтмен и Робин") и Марк Фойерстин ("Побег").

.@AliciaSilv will co-star in the upcoming live-action series The Baby-Sitters Club as Kristy’s mother, Elizabeth Thomas-Brewer. @markfeuerstein will play Watson Brewer pic.twitter.com/TJwVf62ijs

— See What's Next (@seewhatsnext) August 6, 2019