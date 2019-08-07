Netflix запускает сериал по мотивам серии подростковых книг "Клуб нянек"

Сервис Netflix начал производство сериала по мотивам серии подростковых книг Энн М. Мартин "Клуб нянек" (The Baby-Sitters Club).
Как сообщается на странице Netflix в Twitter, главные роли в картине сыграют Алисия Сильверстоун ("Бэтмен и Робин") и Марк Фойерстин ("Побег").
.@AliciaSilv will co-star in the upcoming live-action series The Baby-Sitters Club as Kristy’s mother, Elizabeth Thomas-Brewer. @markfeuerstein will play Watson Brewer pic.twitter.com/TJwVf62ijs
— See What's Next (@seewhatsnext) August 6, 2019
Шоураннером проекта является Рэйчел Шукерт, а возглавит съемки, которые пройдут в Ванкувере, Люсия Аньелло ("Очень плохие девчонки").
По сюжету, девочки-подростки создают в городке "Клуб нянек" и зарабатывают на карманные расходы присмотром за детьми. В остальном же тринадцатилетняя Кристи Томас и ее подруги живут обычной подростковой жизнью: дружат и влюбляются, ссорятся и мирятся, учатся и отдыхают, не обходится и без ситуаций с родителями.
Сильверстоун сыграет маму Кристи - Элизабет Томас-Брюэр. А Фойерстину досталась роль персонажа Уотсона Брюера.
О дате выхода сериала не сообщается.