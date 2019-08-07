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Netflix запускает сериал по мотивам серии подростковых книг "Клуб нянек"

Netflix запускает сериал по мотивам серии подростковых книг "Клуб нянек"
23:45 Ср, 7 Август 2019 Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:К проекту присоединилась актриса Алисия Сильверстоун.

Сервис Netflix начал производство сериала по мотивам серии подростковых книг Энн М. Мартин "Клуб нянек" (The Baby-Sitters Club).

Как сообщается на странице Netflix в Twitter, главные роли в картине сыграют Алисия Сильверстоун ("Бэтмен и Робин") и Марк Фойерстин ("Побег").

Шоураннером проекта является Рэйчел Шукерт, а возглавит съемки, которые пройдут в Ванкувере, Люсия Аньелло ("Очень плохие девчонки").

По сюжету, девочки-подростки создают в городке "Клуб нянек" и зарабатывают на карманные расходы присмотром за детьми. В остальном же тринадцатилетняя Кристи Томас и ее подруги живут обычной подростковой жизнью: дружат и влюбляются, ссорятся и мирятся, учатся и отдыхают, не обходится и без ситуаций с родителями.

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Сильверстоун сыграет маму Кристи - Элизабет Томас-Брюэр. А Фойерстину досталась роль персонажа Уотсона Брюера.

О дате выхода сериала не сообщается.

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Все по теме:

Проект, Сериал, Алисия Сильверстоун, Netflix, Клуб нянек.
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